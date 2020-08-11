دبا الحصن يعلن ضم الثنائي سبيل وجوهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن دبا الحصن عن تعاقده الرسمي مع الثنائي سلطان سبيل قادماً من دبا الفجيرة، وجوهر أحمد قادماً من حتى في صفقة انتقال حر، تم توقيع العقد مع اللاعبين الأحد بحضور إبراهيم سعيد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة الذي أكد أن انضمام اللاعبين سبيل وجوهر يعد مكسباً للفريق الحصناوي الذي يطمح إلى تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين؛ بعد أن حرمتهم الظروف خلال الموسم الملغي، لافتاً إلى أن إدارة النادي لن تدخر جهداً في توفير كافة الاحتياجات اللازمة مع دعم الفريق بأفضل العناصر حتى يتثنى له تقديم موسم مثالي.

وكان دبا الحصن قد دشن باكورة تعاقداته الصيفية للموسم الكروي الجديد 2020-2021، بضم 7 لاعبين لصفوف الفريق الأول أبرزهم المهاجم العُماني محمد المربوعي في فئة المقيمين، ورحب الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي أنطونيو الذي تولى زمام الفريق مؤخراً باللاعبين الجدد الذين انضموا للقلعة الحصناوية وتمنى أن يشكلوا الإضافة المرجوة.

يذكر أن دبا الحصن لم يحسم حتى الآن ملف اللاعبين الأجانب بعد الاستغناء عن الثنائي البرازيلي رافائيل داسيلفا ومواطنه رود ريغو الذي انتقل إلى العروبة.