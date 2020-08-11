تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود بالدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين على لاعبي المصري، استمرار إيجابية 12 حالة؛ وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم ولعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.

وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد، ظهر الاثنين، اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد؛ حيث وجهت اللجنة الخماسية، إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت؛ حيث كان من المقرر إقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة الاثنين، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.

جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلاً في إقامة مباريات الفرق التي تعاني إصابات جماعية لفيروس كورونا؛ حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسمياً في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسمياً من اللجنة الطبية.

كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق، الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تطبيقها؛ حفاظاً على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضاً للمحافظة على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.