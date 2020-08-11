الريسي: منتجع الفرسان الدولي سيصبح قبلة لرماة العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، بما شهده منتجع الفرسان الدولي من تطوير، مؤكداً أنه سيصبح في المستقبل القريب قبلة لكل رماة العالم، مشيراً إلى أن فندق ماريوت الفرسان أبوظبي الذي يقع داخل المنتجع، سيوفر جهداً كبيراً ووقتاً ثميناً على الرماة والمنظمين.

وثمن الريسي جهود مجلس إدارة منتجع الفرسان، وعلى رأسهم جبر السويدي رئيس مجلس إدارة المنتجع؛ لنظرته الثاقبة؛ وحرصه على استحداث وتطوير الميادين لتضاهي أفضل الميادين العالمية، وتواكب المتغيرات التي يشهدها عالم الرماية لتصبح جاهزة لاستضافة كبريات البطولات القارية والدولية، مضيفاً: «نعتزم إقامة بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بالمنتجع، والتي ستحظى بمشاركة أفضل راميات العالم، وفي مقدمتهن الراميات المتأهلات إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو».

وأشاد بقرار مجلس الإدارة بتعيين سلطان محمد الكعبي رئيساً تنفيذياً للمنتجع، منوهاً إلى أن هذا القرار صادف أهله، وسيشكل إضافة نوعية؛ لمواكبة التغيير والتحديث الذي شهده المنتجع، لما يتمتع به من خبرة وحنكة وديناميكية في العمل، متمنياً له ولفريق العمل التوفيق في تقديم أفضل ما لديهم من جهود؛ لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهةً رياضية وسياحية عالمية؛ وللارتقاء برياضة الرماية والنهوض بها نحو غدٍ مشرق؛ يعيد لرماية الإمارات إنجازاتها المعروفة.

وتعود ميادين الرماية بمنتجع الفرسان الدولي بأبوظبي إلى العمل بعد أن تمت صيانتها واستحداث ميادين جديدة وإنشاء عدد من المرافق الإضافية كمواقف السيارات ومكاتب الدعم اللوجستي؛ لتستوعب كبريات البطولات.