«رمال كاليفورنيا» تفوز بكأس الوثبة في جولة أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت المهرة «كاليفورنيا ساند» أو «رمال كاليفورنيا» فوزاً على منافسيها في الجولة الـ27 من كأس الوثبة ستاليونز التي أقيمت الأحد بمضمار جولدن جيت الأمريكي، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة».

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان؛ وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة؛ بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم؛ وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتمعت 7 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، لسباق الجولة الـ27، الذي أقيم على الأرضية الرملية لمسافة 1200 متر، وسيطرت فيه «رمال كاليفورنيا» على السباق من البداية إلى النهاية، محققة زمن وقدره 1:19:81 دقيقة.

وحصدت البطلة المنحدرة من نسل «بيرننج ساند» والبالغة من العمر أربع سنوات، الفوز بفارق 6 أطوال عن وصيفها «دجودجو» بقيادة سلفيو امادور، وإشراف ابل بورج، فيما جاء ثالثاً «ساند كانيون» بقيادة كريستوبال هيريرا وإشراف تيري ايتون.

الجدير بالذكر أن هذا الفوز هو الثاني على التوالي للمهرة غير المهزومة في سباق كأس الوثبة ستاليونز في أمريكا.

واحتضن مضمار بومبادور الفرنسي، الجولة الـ25 من سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري دانباك) لمسافة 1700 متر، البالغ جائزته 12 ألف يورو، والتي شاركت فيها 10 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

واستضاف مضمار سان سيباستيان الإسباني، الجولة الـ26 من سباق كأس الوثبة لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 8400 يورو، التي أقيمت بمشاركة 6 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.