مبادرة رياضية خيرية في دبي للجري «من أجل لبنان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الخامسة والنصف بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية في الإمارات مبادرة «الجري من أجل لبنان» الخيرية لإغاثة المنكوبين جراء الانفجار الكبير في مستودع ميناء بيروت بلبنان، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، إضافة إلى خسائر مادية هائلة جعلت من بيروت مدينة منكوبة.

ودعت إدارة النادي، جميع الأعضاء المشاركين فيه وأصدقاءهم، إلى المشاركة في المبادرة عبر الجري والتبرع عبر بوابة هيئة الأعمال الخيرية في الإمارات. وشارك أكثر من 200 شخص، السبت الماضي، في الجري على مضمار في شاطئ كايت بيتش بجميرا.

وعبر فؤاد ناصر مؤسس النادي عن سعادته بالمشاركة الواسعة في المبادرة، وقال: «سعدنا كثيراً بالإقبال الكبير على المشاركة من المتضامنين مع المبادرة من مختلف الجنسيات الذين التزموا جميعاً بالإجراءات الاحترازية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة منفصلة لتحقيق شروط التباعد الاجتماعي، كما قمنا بالجري على اتجاهين متعاكسين حتى لا تكون هناك أي فرصة لتجمع أكثر من خمس أفراد في مكان واحد، وطبقنا نفس الشيء أثناء حصة اليوغا التي نظمناها بعد الجري مباشرة، وحرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها الحكومة والبروتوكولات التي وضعها مجلس دبي الرياضي، وتشمل عدم المصافحة والعناق وارتداء قناع قبل وبعد الانتهاء من الجري، والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين كل مشارك وآخر».

وأضاف فؤاد: «يسرنا أن نقدم الدعم لأهلنا وأصدقائنا في لبنان خلال هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، ونتمنى لهذه المبادرة ـ على الرغم من محدوديتها ـ أن يكون لها أثر وتحقق المساعدة المطلوبة، وقد دعونا كل أعضاء النادي ليسهموا في المبادرة وأن يدعوا كافة أصدقائهم ومعارفهم للمشاركة من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني الذي وضعناه على صفحتنا الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وأرسلناه على هواتف الجميع، ومازالت الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في هذه المبادرة ذات الأهداف السامية، حيث يمكن المشاركة في الجري أو المشي».