«مجلس الشارقة» و«مجمع البحوث» يبحثان تطوير الاستثمار الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس الشارقة الرياضي، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، سبل التعاون المشترك وفرص تطوير الاستثمار الرياضي والبحوث والدراسات العملية الاستشرافية خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بينهما في مقر المجمع لمناقشة المواضيع ذات العلاقة، وبما يخدم أهداف المجلس والخطة الاستراتيجية وتعزيز مجالات الاستثمار الرياضي وفتح آفاقه.

حضر الاجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان رئيس لجنة الاستشراف الاستراتيجي، وعبدالله سلطان الدح رئيس لجنة الاستثمار، بجانب عبدالرحمن السركال تنفيذي مشاريع بالمجمع.

وأثنى حسين محمد المحمودي على دور المجلس الكبير وحرصه على التعاون مع المجمع وبحث فرص التطوير الاستثماري، فيما قدم عرضاً عن فكرة إنشاء المجمع ليكون مجمعاً علمياً يربط الجامعات بسوق العمل، ويطور فرص الابتكار لدى الشركات العالمية والمحلية، ويدعم الطلبة في تحويل الأفكار لواقع من خلال تسويق المنتج محلياً، وعالمياً.

واستعرض الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل في المجمع لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، إضافة لنقل وتوطين المعرفة بهدف تمكين العنصر المواطن من الاستثمار في القطاعات التكنولوجية المستقبلية، وتناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع وخططه المستقبلية.

وأكد المحمودي أن المجمع يوفر إمكاناته كل لمجلس الشارقة الرياضي، وسيتم تقديم كل الدعم له لتحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن المجمع سيكون على تواصل خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطط المشتركة التي سيتم وضعها بين الطرفين.

من جهته، قال عيسى هلال الحزامي إن هذا اللقاء بين المجلس، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، يأتي ضمن أهداف المجلس للتواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وتوطيد العلاقات وفتح مجالات التعاون المشترك، وأضاف أنه تم خلال اللقاء تناول العديد من النقاط التي تهم الطرفين، وبحث إمكانية طرح مشروع استثماري مشترك بينهما، وتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في المجال الرياضي، وربطه بالمؤسسات البحثية والعلمية، بما ينعكس على الرياضة وتطورها من منطلق أن المجلس وضع ضمن أهدافه إيجاد مشاريع لمسرعات المستقبل وإيجاد مشاريع استثمارية تحقق نوعاً من التمويل الذاتي للمجلس وربط شق استشراف المستقبل بالشق الاستثماري، وتوجه المجلس في هذا الصدد مع المجمع والعمل على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه من ضمن مبادرات وأهداف المجلس إنشاء منصة إلكترونية لمسرعات المستقبل الرياضي والتي تم العمل عليها منذ فترة.