أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10/8/2020

بن شرقى أساسيا وأوناجم فى قائمة الزمالك أمام زعيم الثغر الليلة

استقر ألفرنسى باتريس كارتيرون، المدير ألفنى للزمالك، على الدفع بأشرف بن شرقى وطارق حامد فى التشكيل الأساسى لمباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ ١٨ للدورى، ويفاضل كارتيرون بين أوناجم وإسلام جابر للمشاركة فى مركز الجناح الأيمن.

التشيكى ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي

أعلن مسئولو النادى الأهلى عن التعاقد مع المدرب التشيكى ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال ألفترة المقبلة، فى ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلى أن بروكيتش يعد وأحد من أفضل مدربى العالم فى مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة فى هذا الملف.

12 حالة كورونا تؤجل مباراة المصرى والحدود رسميا

أكدت نتائج المسحات التى أجريت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبى المصرى استمرار إيجابية 12 حالة ، وذلك ضمن المسحات التى أجريت لهم لعدد إضافى من اللاعبين معظمهم من الناشئين فى محأولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.