أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10/8/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، ممر شرفى لـ"عبد الله السعيد " احتفالاً بدخوله نادى الـ100 وأحمد فتحى: لا داعى لنشر الشائعات حول علاقتى بالنادى الأهلى، والتشيكى ميشيل بروكيتش مديرًا فنيًا لقطاع ناشئى الأهلي، بن شرقى أساسيًا وأوناجم فى قائمة الزمالك أمام زعيم الثغر الليلة.
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تعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى، تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة وما زال فى المركز الخامس.
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بن شرقى أساسيا وأوناجم فى قائمة الزمالك أمام زعيم الثغر الليلة
استقر ألفرنسى باتريس كارتيرون، المدير ألفنى للزمالك، على الدفع بأشرف بن شرقى وطارق حامد فى التشكيل الأساسى لمباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ ١٨ للدورى، ويفاضل كارتيرون بين أوناجم وإسلام جابر للمشاركة فى مركز الجناح الأيمن.
التشيكى ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي
أعلن مسئولو النادى الأهلى عن التعاقد مع المدرب التشيكى ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال ألفترة المقبلة، فى ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلى أن بروكيتش يعد وأحد من أفضل مدربى العالم فى مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة فى هذا الملف.
12 حالة كورونا تؤجل مباراة المصرى والحدود رسميا
أكدت نتائج المسحات التى أجريت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبى المصرى استمرار إيجابية 12 حالة ، وذلك ضمن المسحات التى أجريت لهم لعدد إضافى من اللاعبين معظمهم من الناشئين فى محأولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.
كارتيرون يقرر مغادرة مستبعدى الزمالك أمام الاتحاد معسكر برج العرب
قرر الجهاز ألفنى للزمالك، بقيادة ألفرنسى باتريس كارتيرون، مغادرة جميع اللاعبين المستبعدين من مواجهة الاتحاد السكندرى معسكر ألفريق المقام حالياً فى مدينة برج العرب، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية التى استؤنفت منافساتها عقب فترة توقف طويلة من التوقف منذ أن تم تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجرءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
حسام البدرى يجتمع بجهازه اليوم لوضع خطة تقييم لاعبى المنتخب
يعقد اليوم حسام البدرى المدير ألفنى لمنتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم اجتماعا مع أعضاء جهازه المعأون بمقر الاتحاد بالجبلاية لبحث ترتيبات متابعة مباريات الدورى بعد عودة النشاط الكروى واستئناف المنافسات.
الأهلى يستدعى أزارو من المغرب لحسم ملف التجديد والبقاء
قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الاهلى استدعاء المغربى وليد آزارو مهاجم ألفريق الذى اانتهت إعارته مؤخراً لنادى الإتفاق السعودى من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة ألفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبى أخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربى للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية فى المغرب فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفأوض معه بشأن هذه الأمور الهامة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفأوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.
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