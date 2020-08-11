شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: التعادل مع الزمالك بطعم المكسب.. وتعاملت بواقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى علي تعادل فريقه بهدف لمثله أمام الزمالك في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد برج العرب ضمن منافسات الدورى الممتاز، قائلاً:"بكل تأكيد أشعر بالسعادة بذلك التعادل الذى اعتبره بطعم الفوز في ظل الظروف التى أحاطت بالمباراة، ووصف يوسف نقطة التعادل بالثمينة التى جاءت في توقيت صعب أمام فريق بحجم وامكانيات نادى الزمالك الذى يضم العديد من النجوم".

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات عقب اللقاء إنه تعامل بواقعية واعتمد علي التأمين الدفاعي في الشوط الأول وبعد الهدف أعاد حساباته من خلال إجراءات تغييرات لتنشيط النواحى الهجومية، قائلا:"دخلنا اللقاء بدون 11 لاعب من العناصر الأساسية وهو ما وضعنا في موقف لا نحسد عليه ورغم ذلك كللت مجهودات اللاعبين بالتعادل".

الشوط الأول

وبدأت المباراة بفترة جس نبض من الفريقين ولم تسنح أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين على الرغم من امتلاك وسط الفريق الأبيض للكرة ومحاولة بناء بعض الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد ، قابلها محاولات على استحياء من خالد قمر مهاجم سيد البلد لتخفيف الضغط بعض الشئ على خط دفاعه.

يواصل الزمالك ضغطه فى ربع الساعة الثانية من اللقاء بعدما سيطر لاعبو الفريق الأبيض على مجريات المباراة تماما وتراجع لاعبو الإتحاد للخلف بغية الحفاظ على نتيجة التعادل السلبى وتألق حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الزمالك فى بناء الهجمات وصناعة العديد من الكرات العرضية.

وفى الدقيقة 23 تسنح للزمالك أخطر الفرص من عرضية متقنة من الجانب الأيسر يتصدى لها مصطفى محمد ويطلق كرة قوية برأسه ينقذها عماد السيد ببراعة ، بعدها يحاول لاعبو الإتحاد امتصاص حماس لاعبو الفريق الأبيض بتناقل الكرة فى وسط الملعب لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين.

تهدأ المباراة قليلا بداية من الدقيقة 31 ، حتى تأتى الدقيقة 36 ويقوم التونسى فرجانى ساسى ببناء إحدى الهجمات الزمالكاوية ويستلم الكرة بعد هات وخد مع احمد سيد زيزو ويطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة بقليل.

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ينشط الزمالك فى العشر دقائق من عمر الشوط الأول ويهاجم بكل خطوطه حتى جاءت الدقيقة 44 لتعلن عن تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول عن طريق التونسى فرجانى ساسى بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية فى المرمى معلنا عن هدف السبق لأبناء ميت عقبة ، يحاول بعدها الإتحاد السكندرى بناء الهجمات حتى أطلق محمد الحنفى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف مقابل للاشئ.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بهجوم منظم من لاعبى الإتحاد السكندرى بغية إحراز هدف التعادل قابله دفاع من لاعبى الزمالك لإمتصاص الحماس الزائد من لاعبى سيد البلد مع الإعتماد على الهجمات المرتدة بعد وجود مساحات كبيرة فى دفاعات الإتحاد وتسنح إحدى الهجمات الخطرة للفريق الأبيض فى الدقيقة 53 عن طريق مصطفى محمد الذى توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية خارج المرمى وسط اعتراضات من لاعبى الإتحاد على حكم الراية بداعى التسلل.

فى ربع الساعة الثانية من الشوط الثانى نجح لاعبو الزمالك فى السيطرة على مجريات المباراة بعدما اجرى الزمالك تغييرين فى الدقيقة 63 بنزول المغربى أشرف بن شرقى بدلا من محمد حسن ، ومحمد اوناجم بدلا من إسلام جابر وفى الدقيقة 66 يواصل عماد السيد تألقه ويتصدى لإنفراد كامل من أشرف بن شرقى ببراعة.

وفى الدقيقة 72 يجرى الاتحاد السكندرى تغييرين بنزول أحمد راشد بدلا من محمد الصباحى ، وإسلام جمال بدلا من محمد انور المصاب ، وفى الدقيقة 73 يواصل عماد السيد توهجه ويتصدى لفرصة حقيقية من أحمد سيد زيزو.

واصل الزمالك هجومه فى ربع الساعة الأخيرة من اللقاء بعدما انهار لاعبو الاتحاد السكندرى بدنيا وانفتحت الخطوط الخلفية للاعبى سيد البلد وتبادل لاعبو الفريق الأبيض إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى المنافس واجرى كارتيرون المدير الفنى للأبيض تغييره الثالث بنزول محمد عبد الغنى بدلا من حازم إمام المصاب ، وبعدها بدقيقة يخرج مصطفى محمد غير الموفق ويحل بدلا منه عمر السعيد .

وينشط الإتحاد السكندرى فى الخمس دقائق الاخيرة وينجح زعيم الثغر فى إدراك هدف التعادل من عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها خالد قمر برأسية هيأت الكرة لزميله أحمد راشد في مواجهة المرمى والذي استقبلها بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.