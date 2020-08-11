شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخطف نقطة التعادل أمام الزمالك فى الوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى.

تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة وما زال فى المركز الخامس.

الشوط الأول

بدأت المباراة بفترة جس نبض من الفريقين ولم تسنح أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين على الرغم من امتلاك وسط الفريق الأبيض للكرة ومحاولة بناء بعض الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الاتحاد، قابلها محاولات على استحياء من خالد قمر مهاجم سيد البلد لتخفيف الضغط بعض الشىء على خط دفاعه.

يواصل الزمالك ضغطه فى الربع ساعة الثانية من اللقاء بعدما سيطر لاعبو الفريق الأبيض على مجريات المباراة تمامًا وتراجع لاعبو الاتحاد للخلف بغية الحفاظ على نتيجة التعادل السلبى وتألق حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الزمالك فى بناء الهجمات وصناعة العديد من الكرات العرضية.

وفى الدقيقة 23 تسنح للزمالك أخطر الفرص من عرضية متقنة من الجانب الأيسر يتصدى لها مصطفى محمد ويطلق كرة قوية برأسه ينقذها عماد السيد ببراعة، بعدها يحاول لاعبو الإتحاد امتصاص حماس لاعبو الفريق الأبيض بتناقل الكرة فى وسط الملعب لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين.

تهدأ المباراة قليلا بداية من الدقيقة 31، حتى تأتى الدقيقة 36 ويقوم التونسى فرجانى ساسى ببناء إحدى الهجمات الزمالكاوية ويستلم الكرة بعد هات وخد مع احمد سيد زيزو ويطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة بقليل .

ينشط الزمالك فى العشر دقائق من عمر الشوط الأول ويهاجم بكل خطوطه حتى جاءت الدقيقة 44 لتعلن عن تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول عن طريق التونسى فرجانى ساسى بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية فى المرمى معلنا عن هدف السبق لأبناء ميت عقبة ، يحاول بعدها الإتحاد السكندرى بناء الهجمات حتى أطلق محمد الحنفى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأمامهما إسلام جابر وفرجانى ساسى وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وشهد تشكيل الزمالك، عودة طارق حامد بعد تعافيه من إصابة الحوض والدفع بالتونسى فرجانى ساسى فى مركز صانع الألعاب لغياب يوسف أوباما للإصابة فى العضلة الأمامية.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود رزق ومروان النجار ومحمد أنور والسيد سالم.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وأحمد حجى ومحمد الصباحى ومروان عطية.

خط الهجوم: خالد قمر.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بهجوم منظم من لاعبى الإتحاد السكندرى بغية إحراز هدف التعادل قابله دفاع من لاعبى الزمالك لإمتصاص الحماس الزائد من لاعبى سيد البلد مع الإعتماد على الهجمات المرتدة بعد وجود مساحات كبيرة فى دفاعات الإتحاد وتسنح إحدى الهجمات الخطرة للفريق الأبيض فى الدقيقة 53 عن طريق مصطفى محمد الذى توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية خارج المرمى وسط اعتراضات من لاعبى الإتحاد على حكم الراية بداعى التسلل .

فى ربع الساعة الثانية من الشوط الثانى نجح لاعبو الزمالك فى السيطرة على مجريات المباراة بعدما أجرى الزمالك تغييرين فى الدقيقة 63 بنزول المغربى أشرف بن شرقى بدلا من محمد حسن، ومحمد أوناجم بدلاً من إسلام جابر وفى الدقيقة 66 يواصل عماد السيد تألقه ويتصدى لإنفراد كامل من أشرف بن شرقى ببراعة .

وفى الدقيقة 72 يجرى الاتحاد السكندرى تغييرين بنزول أحمد راشد بدلاً من محمد الصباحى، وإسلام جمال بدلا من محمد أنور المصاب، وفى الدقيقة 73 يواصل عماد السيد توهجه ويتصدى لفرصة حقيقية من أحمد سيد زيزو.

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واصل الزمالك هجومه فى ربع الساعة الأخيرة من اللقاء بعدما انهار لاعبو الاتحاد السكندرى بدنيا وانفتحت الخطوط الخلفية للاعبى سيد البلد وتبادل لاعبو الفريق الأبيض إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى المنافس واجرى كارتيرون المدير الفنى للأبيض تغييره الثالث بنزول محمد عبد الغنى بدلا من حازم إمام المصاب ، وبعدها بدقيقة يخرج مصطفى محمد الغير موفق ويحل بدلا منه عمر السعيد.

ينشط الاتحاد السكندرى فى الخمس دقائق الأخيرة وينجح زعيم الثغر فى إدراك هدف التعادل من عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها خالد قمر برأسية هيأت الكرة لزميله أحمد راشد في مواجهة المرمى والذي استقبلها بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.







































































