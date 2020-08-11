ناصر عباس: التعاون والتركيز شعار طاقم التحكيم فى لقاء الإتحاد والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإتحاد السكندري * الزمالك
المسابقة : الدوري العام المصري الأسبوع الثامن عشر المؤجل
الملعب : استاد برج العرب
نتيجة المباراة : التعادل هدف مقابل هدف
حكم المباراة : محمد الحنفي
المساعد الأول : سامي هلهل
المساعد الثاني : هاني خيري
الحكم الرابع : محمد سيد بكر
حكام الVAR : محمد الصباحي ، محمد يوسف
ميزان التقييم لطاقم الحكام :
حكم المباراة : محمد الحنفي
القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : قدم طاقم التحكيم نموذج جيد في كيفية إدارة المباراة نتيجة التعاون الجيد بين الجميع بالأضافة الي عنصر التركيز ، وسمح الحكم بأستمرار اللعب في كثير من حالات اللعب العادل وكانت تقديراتة لأحتساب المخالفات الفنيه بمعيار واحد علي لاعبي الفريقين ساعدة في ذلك القراءة الجيده لأساليب ولعب الفريقين .
تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة : طبق الحكم عنصر إتاحة الفرصة في الدقيقة 85 بمفهوم صحيح .
عنصر اللياقة البدنية والتمركز : قدم الحكم نموذجا جيد في اللياقة البدنية والأعتماد علي عنصر التحمل العام مع تغيير نموذج الجري الي تحمل السرعة عند اللزوم خاصة داخل مناطق الجزاء .
العقوبات الأنضباطية والبطاقات : لم يستخدم الحكم البطاقات علي مدار شوطي اللقاء وكان من الممكن إشهار البطاقه الصفراء في الدقيقة 37 من الشوط الأول للاعب الإتحاد مانجة نتيجة اللعب بتهور مع لاعب الزمالك طارق حامد .
تقييم الحكمان المساعدان :
المساعد الأول : تعاون بأحتساب المخالفات القريبة في الدقيقة 24 ، 27 من الشوط الأول بتقدير صحيح، وأشار علي حالات التسلل في الدقائق 5 وفي الدقيقة 71 يشير علي حالة تسلل صعبة وكان الأفضل أن يشير بأستمرار اللعب .
المساعد الثاني : لاتوجد حالات أو أختبارات للتسلل تستحق الذكر .
الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .
حكام الVAR: لاتوجد حالات تستدعي تدخل تقنية الفيدو .
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