شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر خوض المستبعدين مران عصر الغد دون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم باستاد برج العرب في الإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز، تدريباتهم عصر غدٍ الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالنادي

بينما يحصل باقي اللاعبين والذين شاركوا في المباراة علي راحة غدًا، علي أن يعود الفريق بعد غدٍ الأربعاء بشكل كامل للتدريبات.

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