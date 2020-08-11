كارتيرون يقرر خوض المستبعدين مران عصر الغد دون راحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم باستاد برج العرب في الإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز، تدريباتهم عصر غدٍ الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالنادي
بينما يحصل باقي اللاعبين والذين شاركوا في المباراة علي راحة غدًا، علي أن يعود الفريق بعد غدٍ الأربعاء بشكل كامل للتدريبات.
غادر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، ملعب لقاء الاتحاد السكندرى، مباشرة، عقب نهاية اللقاء دون التوجه إلى غرفة ملابس الفريق بعدما تعادل الفريق الأبيض بهدف لمثله مع زعيم الثغر، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى، تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة وتعادل أحمد راشد للإتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس.
فيما قاطع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، وذلك فى أول رد فعل من جانب إدارة الكرة وجهاز الفريق عقب تعادل الفريق مع زعيم الثغر.
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