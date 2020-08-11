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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الاتحاد السكندرى يخطف نقطة التعادل أمام الزمالك فى الوقت القاتل، وممر شرفي لـ"عبد الله السعيد " احتفالاً بدخوله نادى الـ100 وأحمد فتحى: لا داعى لنشر الشائعات حول علاقتى بالنادى الأهلى، والتشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي. تعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى، تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة وما زال فى المركز الخامس. Advertisements

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