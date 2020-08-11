شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاثنين من بطولة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 10/8/2020 إقامة مباراتين من الجولة الـ19 بعمر بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث استضاف بيراميدز نظيره طنطا بينما واجه الزمالك فريق الاتحاد السكندرى بملعب برج العرب. الاتحاد السكندرى يخطف نقطة التعادل أمام الزمالك فى الوقت القاتل تعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى. Advertisements فيديو.. بيراميدز يخطف وصافة الدورى مؤقتًا بهاتريك السعيد فى طنطا نجح فريق بيراميدز فى خطف وصافة ترتيب الدورى الممتاز، مؤقتًا، بعد فوزه على طنطا، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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