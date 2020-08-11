شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الله السعيد يقترب من تخطى محمود الخطيب فى قائمة نادى المائة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز هتريك بمرمى فريق طنطا في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وتمكن فريقه من حصد 3 نقاط وعزز عبد الله السعيد يصدارته لهدافي الدوري بـ 16 هدفًا كما وصل إلى 107 أهداف ليتساوى مع أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق ومتفوقًا على محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، وبلغ السعيد هدفه المائة في الدوري فى 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادى دجلة، وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي مؤخرًا أنه سيعلن لاحقا عن كيفية تكريم نجوم كرة القدم، الذين سبقوا السعيد لهذا الرقم، بشكل يليق بـ"إنجازهم الكبير"والسعيد البالغ عمره 35 عامًا، هو سابع لاعب أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفًا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106)، والتاسع في قائمة من سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري هو جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق الذي أحرز 101.

فيما كرم عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على هامش و تسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادى المائة ببلوغ عدد أهدافه 107 أهداف، ومن المقرر أن يُعلن لاحقًا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادى المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير.

عبد الله السعيد رغم وصوله للخامسة والثلاثين من عمره فى الثالث عشر من يوليو الماضى، إلا أنه قدم موسمًا استثنائيًا بتربعه فى صدارة هدافى الموسم رقم 61 للدورى الممتاز المصرى قبل توقفه ودخوله قائمة نادى المائة الذى يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة فى الثانى والعشرين من أكتوبر عام 1948.

لاعب الإسماعيلى والأهلى وكوبيون بالوسورا الفنلندى وأهلى جدة السعودى السابق الذى التحق بصفوف بيراميدز فى يناير 2019 سجل 5 أهداف فى 18 مباراة فى نصف الموسم الأول له مع الفريق، تألق منذ بداية الموسم الجارى بتسجيله ثنائية فى شباك إنبى بالجولة الافتتاحية وأضاف ثلاثة ثنائيات أخرى فى شباك الإنتاج الحربى والجونة والمقاصة فى الجولات 5 و8 و 14 بالإضافة لخمسة أهداف أخرى فى مرمى طنطا والمصرى ودجلة والاتحاد السكندرى وانبى مجدداً فى افتتاح مباريات فريقه فى الدور الثانى.

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عبد الله السعيد يأمل فى التتويج بجائزة هداف المسابقة لأول مرة فى مسيرته، لكن لديه منافسة قوية من محمد شريف مهاجم انبى المعار من الأهلى والذى تمكن من تسجيل 9 أهداف وأنهى ثانياً بفارق هدفين فقط عن التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب وافضل الهدافين الأجانب فى الدورى هذا الموسم.

مع هذا الثلاثى تضم قائمة الهدافين بعض الأسماء الأخرى أبرزها وليد سليمان جناح الأهلى المخضرم وحسام حسن عبد البديع مهاجم سموحة برصيد 6 أهداف لكلاً منهما ’ ثم ثنائى الأهلى حسين الشحات والنيجيرى جونيور أجايى وثنائى الزمالك مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمد سمير ومحمد سالم لاعبا المقاولون العرب وفادى فريد مهاجم أسوان الصاعد برصيد 5 أهداف لكل لاعب.