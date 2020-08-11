شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك ببطولة الجمهورية لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق كرة سلة الأهلى بنات تحت 18 سنة على نظيره الزمالك بنتيجة 69/39 ، في منافسات الدور النهائي من بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، في اللقاء الذى أقيم على صالة الشباب و الرياضة بأكتوبر، كما تغلب الزهور صاحب الأرض على هليوبوليس بمنافسات نفس الجولة بنتيجة 49/44، وفيما يخص الصيد فتغلب على سموحة 37/69.

ومن المقرر أن يلتقى غدًا الأهلى مع هليوبوليس، وسموحة مع الزمالك والزهور مع الصيد.

وتمكن كل من الأهلي والزمالك والصيد وسموحة وهليوبولس والزهور من الوصول للدور النهائي بعد احتلال المراكز الاولى والثانية في ترتيب المجموعات الثلاثة بدور نصف النهائي.

Advertisements

جدير بالذكر أن بطولة الجمهورية للآنسات هي أولى بطولات كرة السلة التي تعود بشكل رسمي لاستكمال مبارياتها بعد التوقف لعدة أشهر بسبب انتشر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تستعد صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر لاستضافة عدد كبير من مباريات كرة السلة بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة باستئناف المسابقات على مستوى الرجال والسيدات، وتستضيف الصالة بداية من يوم 22 أغسطس ليوم 18 من شهر سبتمبر المقبل ما يقرب من 20 مباراة على مستوى الدورى والكأس للرجال والسيدات.

من جهته قال الدكتور مصطفى هدهود مدير صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، إن "أول استعدادات الصالة لاستضافة المباريات هى تحويل أرضية الملعب إلى باركيه وهى الأرضية التى أقيمت عليها مسابقات كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة فى 2017 فى ستاد القاهرة الدولي، حيث تم نقلها بمعرفة وزارة الشباب و الرياضة، و خلال 48 ساعة سيتم الانتهاء من تجهيز الصالة وتصبح قادرة على استضافة المباريات، جودة أرضية الملعب التى يتم تركيبها تضاهى نفس جودة ملاعب الـNBA