أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 10 - 8 - 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 10 - 8 - 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي.

التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي

أعلن مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع المدرب التشيكي ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلي أن بروكيتش يعد واحد من أفضل مدربي العالم في مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة في هذا الملف.

مدير قطاع الناشئين الجديد: الأهلي لا يقل عن ريال مدريد وبايرن ميونخ

أعرب ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعمل داخل نادي القرن، مؤكدًا أنه شرف كبير أن ينضم لأكبر أندية القارة الأفريقية، وقال بروكيتش: «تلقيت ترشيح العمل داخل النادي الأهلي خلال تواجدي في بلدي، حيث بدأت المفاوضات مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسارت بشكل أكثر من رائع، ولم تستغرق وقتًا على الإطلاق حتى أنهينا الأمور بنجاح، في ظل الاتفاق على كل شيء يحقق طموحات ورغبة الطرفين.

تعرف على تشكيل قطاع الناشئين في الأهلى

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على اختيار بعض الأسماء للتواجد داخل قطاع النأشئين بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة حيث جاء أحمد روؤف لفريق البراعم وياسر رضوان لفريق 2001 ومحمد شرف لفريق 2003 و شريف عبد الفضيل لفريق 2005 وسيد غريب لفريق 2006 وحسين شكرى لفريق 2009 وياسر محمدين لفريق 2007 وعمرو أنور لفريق الشباب تحت 21 سنة وأسامة زكى لفريق 2010. Advertisements

تقسيمة قوية فى مران الأهلي.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة إنبى أمس، وذلك فى نهاية المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية .