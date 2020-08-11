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أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 10 - 8 - 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 10 - 8 - 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي.

التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي

أعلن مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع المدرب التشيكي ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلي أن بروكيتش يعد واحد من أفضل مدربي العالم في مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة في هذا الملف.

 

التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي

مدير قطاع الناشئين الجديد: الأهلي لا يقل عن وبايرن ميونخ

أعرب ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعمل داخل نادي القرن، مؤكدًا أنه شرف كبير أن ينضم لأكبر أندية القارة الأفريقية، وقال بروكيتش: «تلقيت ترشيح العمل داخل النادي الأهلي خلال تواجدي في بلدي، حيث بدأت المفاوضات مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسارت بشكل أكثر من رائع، ولم تستغرق وقتًا على الإطلاق حتى أنهينا الأمور بنجاح، في ظل الاتفاق على كل شيء يحقق طموحات ورغبة الطرفين.

مدير قطاع الناشئين الجديد: الأهلي لا يقل عن ريال مدريد وبايرن ميونخ

 

تعرف على تشكيل قطاع الناشئين في الأهلى

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على اختيار بعض الأسماء للتواجد داخل قطاع النأشئين بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة حيث جاء أحمد روؤف لفريق البراعم  وياسر رضوان لفريق 2001 ومحمد شرف لفريق  2003 و شريف عبد الفضيل لفريق 2005  وسيد غريب لفريق 2006  وحسين شكرى لفريق 2009 وياسر محمدين لفريق 2007  وعمرو أنور لفريق الشباب تحت 21 سنة  وأسامة زكى لفريق 2010. 

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تعرف على تشكيل قطاع الناشئين في الأهلى

تقسيمة قوية فى مران الأهلي.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة إنبى أمس، وذلك فى نهاية المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية .

تقسيمة قوية فى مران الأهلي.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

 

مران قوى لحارسى الأهلي.. وفايلر يعالج سلبيات مباراة إنبى

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانا شاقا لثنائى حراسة المرمى بالفريق على لطفى ومصطفى شوبير، وقام الثنائى بأداء العديد من التدريبات الفنية والبدنية الشاقة تحت قيادة يانكون على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفى الشناوى بأداء البرنامج الاستشفائى لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام إنبى أمس، بينما تغيب شريف إكرامى حارس مرمى الفريق عن مران اليوم بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفنى.

 

مران قوى لحارسى الأهلي.. وفايلر يعالج سلبيات مباراة إنبى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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