- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 10 - 8 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 10 - 8 - 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي.
التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي
أعلن مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع المدرب التشيكي ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلي أن بروكيتش يعد واحد من أفضل مدربي العالم في مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة في هذا الملف.
مدير قطاع الناشئين الجديد: الأهلي لا يقل عن ريال مدريد وبايرن ميونخ
أعرب ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعمل داخل نادي القرن، مؤكدًا أنه شرف كبير أن ينضم لأكبر أندية القارة الأفريقية، وقال بروكيتش: «تلقيت ترشيح العمل داخل النادي الأهلي خلال تواجدي في بلدي، حيث بدأت المفاوضات مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسارت بشكل أكثر من رائع، ولم تستغرق وقتًا على الإطلاق حتى أنهينا الأمور بنجاح، في ظل الاتفاق على كل شيء يحقق طموحات ورغبة الطرفين.
تعرف على تشكيل قطاع الناشئين في الأهلى
استقر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على اختيار بعض الأسماء للتواجد داخل قطاع النأشئين بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة حيث جاء أحمد روؤف لفريق البراعم وياسر رضوان لفريق 2001 ومحمد شرف لفريق 2003 و شريف عبد الفضيل لفريق 2005 وسيد غريب لفريق 2006 وحسين شكرى لفريق 2009 وياسر محمدين لفريق 2007 وعمرو أنور لفريق الشباب تحت 21 سنة وأسامة زكى لفريق 2010.
تقسيمة قوية فى مران الأهلي.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة إنبى أمس، وذلك فى نهاية المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية .
مران قوى لحارسى الأهلي.. وفايلر يعالج سلبيات مباراة إنبى
قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانا شاقا لثنائى حراسة المرمى بالفريق على لطفى ومصطفى شوبير، وقام الثنائى بأداء العديد من التدريبات الفنية والبدنية الشاقة تحت قيادة يانكون على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفى الشناوى بأداء البرنامج الاستشفائى لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام إنبى أمس، بينما تغيب شريف إكرامى حارس مرمى الفريق عن مران اليوم بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفنى.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 10 - 8 - 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.