شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، تقدمه في جدول ترتيب الهدافين لبطولة الدوري، بعد إحرازه هاتريك اليوم لفريقه أمام طنطا ليقود فريقه فى خطف وصافة ترتيب الدورى الممتاز، بعد فوزه على طنطا، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

سجل عبد الله السعيد ثلاثية بيراميدز فى مرمى طنطا "هاتريك" ليصبح رصيده 16 هدفاً، حيث سجل هدفه الأول فى الدقيقة 49 من زمن المباراة من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما عاد لتقنية الفار بعد إعاقة من إسلام فؤاد، لاعب طنطا، لأحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، فيما عاد ليُسجل هدف فريقه الثانى فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، من ركلة جزاء أيضًا لصالح احتسبت لفريقه بعد إعاقة من محمود كابونجا لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء، وجاء هدفه الثالث فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

فيما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث خلف بيراميدز المتواجد فى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز ولكن لدى الأبيض مباراة مؤجلة بينما يتفوق بيراميدز بفارق الأهداف حتى الآن عن أبناء ميت عقبة ويتساوى الفريقان فى النقاط، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة، وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى، تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة وتعادل أحمد راشد للإتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .

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