شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الزمالك دفع ثمن استهتار لاعبيه أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي محمد فاروق، أن فريق الزمالك دفع ثمن استهتار لاعبيه فى إهدار العديد من الفرص أمام مرمي الاتحاد السكندري.

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "الاتحاد السكندري دخل اللقاء وهو يعاني من غيابات عديدة وعلى الرغم من ذلك نجح فى خطف التعادل أمام الزمالك بسبب استهتار لاعبي القلعة البيضاء فى إهدار فرص محققة أمام المرمي".

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وأضاف: "لاعبو الزمالك فقدوا تركيزهم أمام المرمى ولم ينجحوا فى تسجيل العديد من الأهداف".