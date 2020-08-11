شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الزمالك دفع ثمن استهتار لاعبيه أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي محمد فاروق، أن فريق الزمالك دفع ثمن استهتار لاعبيه فى إهدار العديد من الفرص أمام مرمي الاتحاد السكندري.
وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "الاتحاد السكندري دخل اللقاء وهو يعاني من غيابات عديدة وعلى الرغم من ذلك نجح فى خطف التعادل أمام الزمالك بسبب استهتار لاعبي القلعة البيضاء فى إهدار فرص محققة أمام المرمي".
وأضاف: "لاعبو الزمالك فقدوا تركيزهم أمام المرمى ولم ينجحوا فى تسجيل العديد من الأهداف".
وتعادل فريق الزمالك مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة للدورى.
تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس.
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