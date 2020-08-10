شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الاستعجال سبب سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن لاعبو الفريق أدوا مباراة جيدة امام الاتحاد السكندري وتفوقوا علي أنفسهم في الشوط الثاني الذي تسيده الزمالك تماما باستثناء بعض الثواني التى خطف فيها الاتحاد هدف التعادل.

وقال تيجانا خلال تحليله للمباراة في قناة الزمالك أن الاستعجال وعدم التركيز من لاعبي الزمالك هو السبب اهداء نقطة ثمينة لزعيم الثغر بمنتهي السهولة.

وشدد عضو المجلس علي أن اللاعبين أهدروا فرصة سهلة للغاية وفرطوا في المكسب برعونة غريبة والاتحاد كان محظوظ ومعه توفيق غريب في احراز هدف التعادل. والقي تيجانا باللوم علي اللاعبين الكبار وفشلهم في لم شمل اللاعبين والانتباه لسير اللقاء والوقوف وقفة حاسمه مع زملائهم في اهداره مثل هذه الفرص السهلة.