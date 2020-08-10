شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، الساعه 9 صباحا في مدرسه طبري منطقة الفيلات بحوار الجامعة الفرنسية الشروق . وتنطلق غدًا الثلاثاء، عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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