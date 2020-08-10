شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من طلعت يوسف بعد التعادل مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالتعادل أمام الزمالك بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الاسبوع رقم ١٨ من مسابقة الدوري العام المصري.
ونجح الإتحاد السكندري فى خطف التعادل بعد أن حول تأخره بهدف إلى تعادل مستحق عن طريق البديل احمد راشد .
وقال طلعت يوسف عقب المباراة :«الإتحاد السكندري نجح في التغلب على النقص العددي بصفوف الفريق حيث غاب عن زعيم الثغر ١١ لاعبا».
وتابع: «كنت واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك وتخطى تلك الظروف الصعبة التى أحاطت بالمباراة».
وأختتم طلعت تصريحاته قائلاً: «التعادل امام الزمالك يعد جيد خاصة وأن فترة التوقف كانت طويلة للغاية وما تحقق أمام فريق الزمالك يعد مكسب للفريق السكندري».
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