شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: مركز فرجاني ساسي أفقد الزمالك الحلول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن سبب تعادل القلعة البيضاء مع الاتحاد السكندري هو تغيير محمد حسن، لاعب الوسط، مشددا على أنه تعرض لظلم بعد خروجه.
وقال عبدالعال فى برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": «بدأت اقتنع بكارتيرون كمدير فني كبير ولكن بعد خروج محمد حسن فشل فى السيطرة على وسط الملعب وفقد الكثير من الحلول بسبب مركز فرجاني ساسي الجديد الذى قدم مباراة ممتعة على الجانب الفني».
وأضاف: «توقعت استقبال الزمالك هدف التعادل بعد خروج محمد حسن، والاتحاد السكندري لم يقدم أى أداء يستحق عليه التعادل، وكان الأفضل خروج زيزو وليس محمد حسن».
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