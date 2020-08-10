شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي للوكاكو والإنتر في نصف نهائي أوروبي للمرة الأولى منذ 10 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ فريق إنتر ميلان الإيطالي الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019/2020، وذلك بعد تغلبهم على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-1 في مواجهة ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة التي تلعب بداية من هذا الدور بنظام المواجهة الواحدة للمرة الأولى في التاريخ، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي اصابت العالم بشكل عام وعالم كرة القدم بشكل خاص مع تفشي وباء كورونا.

ووصل إنتر ميلان إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (أو كأس الإتحاد الأوروبي – المسمى القديم) للمرة الثامنة في التاريخ في سجل لم يحققه أي نادي أخر في تاريخ المسابقة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها النادي الإيطالي للدور نصف النهائي من مسابقة أوروبية منذ 10 أعوام، وبالتحديد منذ وصول الفريق لهذا الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2009/2010، وهي المسابقة التي توج النادي الإيطالي بلقبها وقتها.

وأصبح إنتر هو أول نادي إيطالي يتواجد في نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي منذ الثنائي نابولي وفيورنتينا في نسخة عام 2015 (كلاهما فشل في الوصول للنهائي).

وأفتتح إنتر ميلان التسجيل في المباراة بواسطة نيكولا باريلا، قبل أن يعزز الفريق تقدمه بهدف ثان، وأشعل الخصم الألماني المباراة بتسجيله هدف في نهاية الشوط الأول ليقلص الفارق إلى هدف، إلا أنهم فشلوا في إدراك التعادل مع وقوف تقنية الفيديو – VAR – بجانبهم مع إلغاء قرارين للحكم بإحتساب ركلتي جزاء لإنتر ميلان في المباراة بواقع ركلة ملغاة في كل شوط.

ولعب البلجيكي روميلو لوكاكو دورًا كبيرًا في فوز النادي الإيطالي بالمباراة مع تسجيله الهدف الثاني، ليسجل البلجيكي للمباراة التاسعة له على التوالي في الدوري الأوروبي ويصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذه السلسلة التهديفية غير المسبوقة (5 مباريات مع إيفرتون في موسم 2014/2015 و4 مباريات مع إنتر ميلان هذا الموسم).

وعزز البلجيكي سجله التهديفي في مختلف البطولات هذا الموسم بتسجيله الهدف رقم 31 بقميص إنتر ميلان، وهو الهدف الذي تسبب في وصول الفريق لنصف النهائي مع تسجيل الخصم الألماني لهدف قلص به النتيجة بواسطة كاي هافرتز.

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