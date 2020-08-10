ميسي يضع خطة الفوز على بايرن ميونيخ في «الشامبيونزليج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خطة الفوز على فريق بايرن ميوينخ الألماني في دور ربع النهائي الذي سيقام يوم الجمعة المقبلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب «النور».
وبحسب صحيفة سبورت الكاتالونية، فإن اللاعب الأرجنتيني طالب من زملائه في الفريق الحفاظ على مستواهم الفني داخل المستطيل الأخضر والتوازن في الدفاع والهجوم ومراقبة مفاتيح لعب الفريق الألماني جيدا خاصة وأن اللقاء يقام من لقاء واحد لايستطيع الفريق الخاسر التعويض.
أضافت الصحيفة، أن ليونيل ميسي، لم يحصل على راحة مثل زملائه بل حرص على التواجد في مقر ناديه الإسباني للإطمئنان على إصابته في الكاحل الذي تعرض له خلال لقاء نابولي الذي أقيم مساء السبت الماضي وانتهى بفوز البرسا بثلاثية مقابل هدف.
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