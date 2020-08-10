شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي معلقاً على تعادل الزمالك: «اللي يضيع يستحمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أبدي طارق يحيي، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك ومقدم الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك حزنه واستيائه من حالة الاستهتار واللامبالاة التي أدي بها لاعبو الزمالك في الشوط الثاني في مباراتهم أمام الاتحاد السكندري. وحمل يحيي اللاعبين مسؤولية الهزيمة وقال خلال تقديمه للأستوديو التحليلي: «الزمالك دفع ثمن الدلع والتهاون والاستهتار في إهدار الفرص السهلة أمام مرمي عماد السيد«، وقال :«اللي ضيع يستحمل» الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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