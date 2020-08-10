شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الزمالك دفع ثمن استهتار لاعبيه أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن فريق الزمالك دفع ثمن استهتار لاعبيه فى إهدار العديد من الفرص أمام مرمي الاتحاد السكندري.

وقال فاروق فى برنامج «البريمو»، المذاع على قناة Ten : «الاتحاد السكندري دخل اللقاء وهو يعاني من غيابات عديدة وعلى الرغم من ذلك نجح فى خطف التعادل أمام الزمالك بسبب استهتار لاعبي القلعة البيضاء فى إهدار فرص محققة أمام المرمي».

وأضاف: «لاعبو الزمالك فقدوا تركيزهم أمام المرمي ولم ينجحوا فى تسجيل العديد من الأهداف».