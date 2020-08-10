شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوقع غرامة 100 ألف جنيه على لاعبي الزمالك عقب التعادل مع الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي توقيع غرامة 100 ألف جنيه على لاعبي الفريق بعد تعادله مع نادي الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز.

وأسفر ضغط الزمالك عن هدف التقدم في الدقيقة 44 من عمر المباراة عن طريق فرجاني ساسي بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن من ركلة ركنية تتبعها دربكة دفاعية للاتحاد السكندري ليستقبلها ساسي ويسددها قوية من داخل المنطقة داخل الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

وقبل نهاية اللقاء يحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع ويحاول الاتحاد بعرضية من أحمد راشد يحولها عبدالشافي لركنية بعد مرورها من أبوجبل تمر عرضية لكن بدون خطورة . ومع اقتراب نهاية الوقت بدل الضائع يرد الاتحاد بكرة مرتدة خاطفة وتصل عرضية داخل المنطقة يحولها خالد قمر برأسه لتصل لأحمد راشد الذي سددها قوية تسكن شباك أبوجبل معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما . وحاول الزمالك في اللحظات الأخيرة لكن لم يسعفه الوقت لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين . Advertisements