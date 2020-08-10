شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يهزم ليفركوزن ويصعد لنصف نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد نادي إنتر ميلان الإيطالي، إلى الدوري قبل النهائي بالدوري الأوروبي، بعد انتصاره على نظيره باير ليفركوزن الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وافتتح نيكولا باريلا هدف التقدم للفريق الإيطالي في الدقيقة 15، وعزز روميلو لوكاكو النتيجة لصالح إنتر في الدقيقة 21، وقلص النجم كاي هافرتز النتيجة لصالح النادي الألماني في الدقيقة 24.

وينتظر إنتر ميلان الفائز من مباراة شاختار دونتسك الأوكراني وبازل السويسري في مباراة نصف النهائي المقرر إقامتها في الـ17 من الشهر الجاري.