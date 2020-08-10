شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: كارتيرون اكتشف «ساسي» في مركز جديد سيفرق مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول أكتشف فيرجاني ساسي في مركز جديد في مباراة الأبيض اليوم امام الاتحاد السكندري.

وقال تيجانا الكرة المصرية: فوجئنا بتوظيف جديد لفيرجاني ساسي في مباراة زعيم الثغر في المركز رقم 10 كصانع لعب أو رأس مثلث مع ثنائي الهجوم بعد تخليه عن اللعب في مركز 8 في وسط الملعب والاعتماد علي الثنائي طارق حامد، ومحمد حسن في مركزي 6 و8 .

يري إسماعيل يوسف أن هذا التوظيف الجديد من سيفرق فنيا مع الزمالك وسيصنع الفارق في زيادة الفاعلية الهجومية للأبيض هذا الموسم لان ساسي يجيد السرعة والمهارة والحركة بكرة وبدون كرة فضلا عن التسديد المتقن علي المرمي الذي استغله في إحراز هدف أول في مرمي الاتحاد السكندري.