شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: تحرك مصطفي محمد سبب هدف الزمالك الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يري فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن مصطفي محمد مهاجم الزمالك هو صاحب الفضل في الهدف الأول الذي أحرزه فيرجاني ساسي في مرمي الاتحاد السكندري في مباراتهما اليوم ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري.
واشاد جعفر خلال تحليله للمباراة في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك بتحرك مصطفي محمد وتسببه في انشغال المدافعين وعماد السيد حارس مرمي الاتحاد الأمر الذي منح ساسي الأفضلية وسهل له التسديد وسط غفلة من دفاع الاتحاد أحرز منها هدف رائع منح الأفضيلة للمارد الابيض في المباراة.
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