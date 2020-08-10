شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: عماد السيد يتألق بشكل غريب أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ومقدم الاستوديو التحليلي علي قناة الزمالك ان عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري والزمالك السابق حارس مميز للغاية.

وقال يحيي، عماد السيد تألق في مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك ونجح في انقاذ مرماه من هدفين محققين من اسلام جابر وساسي.

وأبدي يحيي اندهاشه من التألق غير العادي من عماد السيد في مباريات الزمالك في كل مواجهة تجمع الفريقين .