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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الزمالك اليوم الإثنين 10-8-2020 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها سقوط الزمالك فى فخ التعادل الإيجابي أمام الاتحاد السكندري بهدف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. تواجد يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بالنادي بملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك لمؤازرة لاعبي الفريق أمام الاتحاد السكندري. حازم إمام: الزمالك يفتقد للعنصر المهاري بعد استئناف الدوري الزمالك والاتحاد يخضعان لفحوصات طبية بعد الوصول لملعب برج العرب Advertisements قامت اللجنة الطبية المتواجدة بملعب مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بعمل إجراءات طبية ووقائية للفريقان فور وصولهما ملعب برج العرب، استعدادا للمباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تأتى عقب استئناف الأبيض لمبارياته فى المسابقة المحلية التى تم استئنافها منافساتها يوم الخميس الماضى. عضو مجلس الزمالك: ننتظر تقرير المحامى الإيطالى لتقديم ملف القرن للجبلاية وكاف أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف نادى القرن يتم اعداده بشكل قوى ، وحاليا يتم بحث ‏جميع الحيثيات في الملف بعد الاستعانة بمحاميين أجانب متخصصين في هذه النوعية من الملفات الدولية .

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