شكرا لقرائتكم النصر يستعيد توازنه.. والشباب يواصل انتصاراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد النصر توازنه عقب فوزه أمام مضيفه أبها 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين واصل الشباب مسلسل انتصاراته بفوزه أمام ضيفه التعاون 1-صفر، وفي الرس حقق العدالة فوزاً ثميناً أمام ضيفه الحزم 2-1 في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

وعلى ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، استعاد النصر توازنه عقب فوزه أمام مضيفه أبها 2-صفر ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 6 نقاط مؤقتاً.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي حاول الوصول إلى مرمى أبها في الشوط الأول إلا أنه لم ينجح بسبب دفاع أصحاب الأرض المميز.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وحصل مهاجمه النيجيري أحمد موسى على ركلة جزاء عند الدقيقة 57 بعد تعرضه لإعاقة من مدافع أبها كرم برناوي الذي خرج مطروداً بالبطاقة الحمراء، ليتقدم لها المغربي عبدالرزاق حمدالله وينجح في هز شباك أصحاب الأرض.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه النيجيري أحمد موسى من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 62 عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله خالد الغنّام ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 48 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط مؤقتاً عن الهلال المتصدر، وبقي أبها على رصيده السابق 33 نقطة ليبقى في المركز التاسع.

وعلى ستاد الأمير خالد بن سلطان، واصل الشباب مسلسل انتصاراته عقب فوزه الصعب أمام ضيفه التعاون 1-صفر.

ويدين الشباب بهذا الفوز للاعبه عبدالمجيد الصليهم الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 67، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 37 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس، وبقي التعاون على رصيده السابق 32 نقطة ليبقى في المركز العاشر.

وفي الرس ضمّد العدالة جراحه بعد فوزه الثمين أمام مضيفه الحزم 2-1، وتقدّم الحزم أولاً بتسجيله هدف السبق عند الدقيقة 24 عن طريق مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ.

وانتظر العدالة حتى الدقيقة 64 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا، لينجح زميله رياض شراحيلي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العدالة إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز 15، وبقي الحزم على رصيده السابق 24 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.