بطولة السعودية: الهلال يقترب خطوة اضافية من اللقب

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الرياض: اقترب الهلال خطة إضافية من اللقب بفوزه على ضيفه الفتح 2-1 الإثنين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدين الهلال بفوزه الثالث تواليا والسابع عشر هذا الموسم، مقابل 6 تعادلات وهزيمة واحدة، الى الفرنسي بافيتيمبي غوميس الذي تكفل بأهداف المباراة الثلاثة (38 و87 من ركلتي جزاء وهدف الفتح بالخطأ في مرمى فريقه 53).

ورفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة وبفارق 9 نقاط عن ملاحقه النصر، بينما بقي الفتح الذي أضاع ركلة جزاء قبيل 10 دقائق على النهاية عبر مروان سعدان، في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

استعاد النصر توازنه بعد خسارة الدربي في المرحلة الماضية أمام الهلال 1-4، وذلك بفوزه على مضيفه أبها بهدفين سجلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله (62 من ركلة جزاء) والنيجيري احمد موسى (65).

ورفع النصر رصيده الى 48 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي أبها تاسعاً برصيد 33 نقطة .

وواصل الشباب انتصاراته وأضاف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده بعدما تغلب على ضيفه التعاون 1-صفر سجله عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة 67.

وتقدم الشباب للمركز السادس برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الوحدة الرابع ونقطة عن الفيصلي الخامس، بينما تراجع التعاون للمركز العاشر بعد أن تجمد رصيده عند 32 نقطة.

وحقق العدالة فوزا هاما على مضيفه الحزم 2-1.

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وتقدم الحزم عبر السويدي كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة 24، قبل أن يرد العدالة بهدفي المدغشقري كاروليس اندريا (64) ورياض شراحيلي (75)، رافعا رصيده الى 20 نقطة لكنه بقي في المركز الأخير، بينما توقف رصيد ابها عند 33 نقطة في المركز التاسع.

الفرنسي بافيتيمبي غوميس تكفل بأهداف المباراة



النتائج والترتيب

وفي ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 24 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم

الأحد

الاتفاق - الفيحاء 3 - 2

ضمك - الفيصلي 2 - 1

الوحدة - الرائد 0 - 0

الاتحاد - الأهلي 1 - 2

الإثنين

الشباب - التعاون 1 - 0

أبها - النصر 0 - 2

الحزم - العدالة 1 - 2

الهلال - الفتح 2 - 1

الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط:

1. الهلال 24 17 6 1 58 21 57

2. النصر 24 14 6 4 43 20 48

3. الأهلي. 24 13 4 7 42 28 43

4. الوحدة 24 13 1 10 35 31 40

5. الفيصلي 24 11 5 8 33 29 38

6. الشباب 24 11 4 9 32 30 37

7. الرائد. 24 10 6 8 33 40 36

8. الاتفاق 24 11 2 11 38 31 35

9. أبها 24 10 3 11 34 42 33

10. التعاون 24 9 5 10 30 30 32

11. الفيحاء 24 7 6 11 29 36 27

12. الحزم 24 6 6 12 33 47 24

13. الاتحاد 24 6 5 13 32 37 23

14. الفتح 24 5 7 12 30 39 22

15. ضمك 24 5 6 13 25 46 21

16. العدالة 24 4 8 12 23 43 20