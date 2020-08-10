ليفربول يفتتح تعاقداته للموسم المقبل باليوناني تسيميكاس

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لندن: افتتح نادي ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تعاقداته استعدادا للموسم المقبل بانهاء صفقة انتقال المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس.

ووقع تسيميكاس (24 عاما) الإثنين على عقد لمدة خمس سنوات مع ليفربول مقابل 11,7 مليون جنيه إسترليني (15 مليون دولار).

وقال اليوناني لموقع النادي على الانترنت "أنا سعيد جدا، وفخور جدا لوجودي هنا. بالنسبة لي، انه (ليفربول) أكبر ناد في العالم".

وأضاف "احب الدوري هنا كثيرا. أشاهده على شاشة التلفزيون وكان حلمي دائما عندما كنت طفلا أن أتي للعب في هذا الدوري".

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ومثل تسيميكاس منتخب بلاده في ثلاث مباريات، فيما خاض مع أولمبياكوس 86 مباراة في جميع المسابقات، كما لعب على سبيل الإعارة في إسبرغ الدنماركي وفيليم الهولندي.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول "لقد شاهدنا كوستاس لفترة طويلة ونحن سعداء حقا بانضمامه إلينا، إنها الأخبار المثالية قبل أن نعود جميعا معا قريبا جدا".

وتابع "إنه لاعب جيد جدا لديه أسلوب للفوز والمنافسة، وأنا أحب عقليته حقا، انها تناسب تماما الرغبة الموجودة لدينا في غرف الملابس".

وأضاف "كوستاس يعرف من خلال التجربة الشخصية ما هو مطلوب للتحدي والنجاح محليا وفي دوري أبطال أوروبا، وهو طموح للحصول على المزيد، مثلنا تماما".