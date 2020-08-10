شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد راشد يتعادل للاتحاد السكندرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل أحمد راشد لاعب فريق الاتحاد السكندرى أمام الزمالك في الدقيقة 92 عمر المباراة بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة للدورى.

بدأ الشوط الثانى بهجوم منظم من لاعبى الإتحاد السكندرى بغية إحراز هدف التعادل قابله دفاع من لاعبى الزمالك لامتصاص الحماس الزائد من لاعبى سيد البلد مع الاعتماد على الهجمات المرتدة بعد وجود مساحات كبيرة فى دفاعات الإتحاد وتسنح إحدى الهجمات الخطرة للفريق الأبيض فى الدقيقة 53 عن طريق مصطفى محمد الذى توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية خارج المرمى وسط اعتراضات من لاعبى الاتحاد على حكم الراية بداعى التسلل.

فى ربع الساعة الثانية من الشوط الثانى نجح لاعبو الزمالك فى السيطرة على مجريات المباراة بعدما أجرى الزمالك تغييرين فى الدقيقة 63 بنزول المغربى أشرف بن شرقى بدلا من محمد حسن، ومحمد أوناجم بدلاً من إسلام جابر وفى الدقيقة 66 يواصل عماد السيد تألقه ويتصدى لانفراد كامل من أشرف بن شرقى ببراعة.

وفى الدقيقة 72 يجرى الاتحاد السكندرى تغييرين بنزول أحمد راشد بدلاً من محمد الصباحى، وإسلام جمال بدلا من محمد انور المصاب، وفى الدقيقة 73 يواصل عماد السيد توهجه ويتصدى لفرصة حقيقية من أحمد سيد زيزو.