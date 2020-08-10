شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يواصل تقدمه على الاتحاد بهدف مقابل لا شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف مقابل لا شىء بعد مرور 75 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى.

بدأ الشوط الثانى بهجوم منظم من لاعبى الإتحاد السكندرى بغية إحراز هدف التعادل قابله دفاع من لاعبى الزمالك لإمتصاص الحماس الزائد من لاعبى سيد البلد مع الإعتماد على الهجمات المرتدة بعد وجود مساحات كبيرة فى دفاعات الإتحاد وتسنح إحدى الهجمات الخطرة للفريق الأبيض فى الدقيقة 53 عن طريق مصطفى محمد الذى توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية خارج المرمى وسط اعتراضات من لاعبى الإتحاد على حكم الراية بداعى التسلل .

فى ربع الساعة الثانية من الشوط الثانى نجح لاعبو الزمالك فى السيطرة على مجريات المباراة بعدما أجرى الزمالك تغييرين فى الدقيقة 63 بنزول المغربى أشرف بن شرقى بدلا من محمد حسن، ومحمد أوناجم بدلاً من إسلام جابر وفى الدقيقة 66 يواصل عماد السيد تألقه ويتصدى لانفراد كامل من أشرف بن شرقى ببراعة.

وفى الدقيقة 72 يجرى الاتحاد السكندرى تغييرين بنزول أحمد راشد بدلاً من محمد الصباحى، وإسلام جمال بدلا من محمد انور المصاب، وفى الدقيقة 73 يواصل عماد السيد توهجه ويتصدى لفرصة حقيقية من أحمد سيد زيزو.

الشوط الأول

بدأت المباراة بفترة جس نبض من الفريقين ولم تسنح أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين على الرغم من امتلاك وسط الفريق الأبيض للكرة ومحاولة بناء بعض الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد ، قابلها محاولات على استحياء من خالد قمر مهاجم سيد البلد لتخفيف الضغط بعض الشئ على خط دفاعه .

يواصل الزمالك ضغطه فى الربع ساعة الثانية من اللقاء بعدما سيطر لاعبو الفريق الأبيض على مجريات المباراة تماما وتراجع لاعبو الإتحاد للخلف بغية الحفاظ على نتيجة التعادل السلبى وتألق حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الزمالك فى بناء الهجمات وصناعة العديد من الكرات العرضية .

وفى الدقيقة 23 تسنح للزمالك أخطر الفرص من عرضية متقنة من الجانب الأيسر يتصدى لها مصطفى محمد ويطلق كرة قوية برأسه ينقذها عماد السيد ببراعة ، بعدها يحاول لاعبو الإتحاد امتصاص حماس لاعبو الفريق الأبيض بتناقل الكرة فى وسط الملعب لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين .

تهدأ المباراة قليلا بداية من الدقيقة 31 ، حتى تأتى الدقيقة 36 ويقوم التونسى فرجانى ساسى ببناء إحدى الهجمات الزمالكاوية ويستلم الكرة بعد هات وخد مع احمد سيد زيزو ويطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة بقليل .

ينشط الزمالك فى العشر دقائق من عمر الشوط الأول ويهاجم بكل خطوطه حتى جاءت الدقيقة 44 لتعلن عن تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول عن طريق التونسى فرجانى ساسى بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية فى المرمى معلنا عن هدف السبق لأبناء ميت عقبة ، يحاول بعدها الإتحاد السكندرى بناء الهجمات حتى أطلق محمد الحنفى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأمامهما إسلام جابر وفرجانى ساسى وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وشهد تشكيل الزمالك، عودة طارق حامد بعد تعافيه من إصابة الحوض والدفع بالتونسى فرجانى ساسى فى مركز صانع الألعاب لغياب يوسف أوباما للإصابة فى العضلة الأمامية.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود رزق ومروان النجار ومحمد أنور والسيد سالم.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وأحمد حجى ومحمد الصباحى ومروان عطية.

خط الهجوم: خالد قمر.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 27 نقطة ، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.

فيما يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

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