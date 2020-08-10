شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد.. سابع لاعب أكثر من سجل أهدافًا فى تاريخ الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بتكريمه من اتحاد الكرة على هامش مباراة بيراميدز وطنطا في الجولة 19 من الدوري، بعد دخوله نادي المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 أهداف، بتسجيله الهاتريك في مباراة اليوم ليصل إلى 107 أهداف ليتساوى مع أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق ومتفوقًا على محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، وبلغ السعيد هدفه المائة في الدوري فى 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادى دجلة، وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي مؤخرًا أنه سيعلن لاحقا عن كيفية تكريم نجوم كرة القدم، الذين سبقوا السعيد لهذا الرقم، بشكل يليق بـ"إنجازهم الكبير".

والسعيد البالغ عمره 35 عامًا، هو سابع لاعب أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفًا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106)، والتاسع في قائمة من سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري هو جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق الذي أحرز 101.

بدايته مع الإسماعيلي

كانت بداية عبد الله السعيد مع النادي الإسماعيلي، والذي شهد فترة تألقه مع أبناء قلعة الدراويش، قبل أن تبدأ الأندية في التهافت عليه بعد ذلك، خصوصًا في ظل تألقه اللافت للنظر.

وخاض السعيد مع أصحاب الرداء الأصفر 144 مباراة، استطاع خلالهم من تسجيل 34 هدفًا، إضافة إلى صناعة 16 هدفًا.

توهجه مع الأهلي

استطاع عبد الله السعيد، أن يكتب تاريخًا له مع النادي الأهلي، وشارك السعيد مع النادي الأهلي في 227 مباراة، استطاع خلالهم إحراز 67 هدفًا، بالإضافة إلى تمكنه من صناعة 54 هدفًا.

احتراف مع كوبس الفيلندي

بعد الأزمة الشهيرة التي حدثت بينه وبين النادي الأهلي، وعرض الأخير للبيع، انتقل إلى الدوري الفلندي عبر بوابة كوبس.

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وشارك السعيد في 7 مباريات مع الفريق الفلندي، إلا أنه لم يتمكّن من إحراز أي أهداف، ولكنه صنع هدفين.

مشاركته مع أهلي جدة السعودي

انتقل عبد الله السعيد، إلى الدوري السعودي وتحديدًا في صفوف نادي أهلي جدة، بعد وساطة من جانب تركي آل الشيخ، الذي كان يتولى وقتها رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وخاض السعيد 14 مباراة مع الفريق السعودي، استطاع خلالهما إحراز هدفين وصناعة مثلهما.

عبد الله السعيد مع بيراميدز

وكان نادي بيراميدز هو آخر محطات عبد الله السعيد، حيث انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2019.

لعب 31 مباراة في الدوري المصري مع بيراميدز وسجل 17 هدفًا.