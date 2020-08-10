شكرا لقرائتكم خبر عن خروج حارس المصرى البورسعيدى من العناية المركزة ونقله للعزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج أحمد عبد الفتاح حارس مرمى المصرى البورسعيدى من العناية المركزة صباح اليوم وذهب لعزل نفسه فى إحدى القرى السياحية بمدينة بورسعيد لاستكمال العلاج الطبى واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بعد إصابته بوباء كورونا القاتل الذى أصاب أكثر من 20 لاعبا وإداريا بالفريق الساحلى أول أمس.

شهد نادى المصرى البورسعيدى اليوم إصابة خمسة لاعبين جدد بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى المصابين بالنادى الساحلى إلى 23 إصابة بعد المسحة الطبية التى أجراها 15 لاعبًا وإداريًا صباح اليوم قبل قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود التى كان مقررًا إقامتها فى الرابعة من عصر اليوم، وفقًا للبيان الرسمي الذي اصدره نادي المصري اليوم.

وشملت قائمة المصابين الجدد كل من الفلسطيني محمود وادي ومحمد جابر والحارسان محمد شحاتة وأحمد يوسف، إلى جانب المدير الإداري، محمود جابر.

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فى ذات السياق كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق أمس عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس بمعسكر الفريق ببرج العرب لخوض منافسات الدورى العام التى عادت مجدداً بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار الوباء العالمي، وطلب عبد الظاهر السقا تأجيل مباراة فريقه مع الحدود والمؤجلة من الأسبوع 18 بالمسابقة المحلية.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل فى العزل الصحى فى بور سعيد لتلقى البروتوكول العلاجى المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.