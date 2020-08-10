شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. إنتر يتقدم بهدفين على ليفركوزن وتعادل سلبي بين اليونايتد وكوبنهاجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم الإثنين مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها من مباراة واحدة. ويلعب مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في ربع النهائي، بينما يلعب إنتر ضد باير ليفركوزن. وانتهى الشوط الأول بين مانشستر يونايتد، أمام كوبنهاجن، بالتعادل السلبي، وفي المباراة الاخرى يتفوق إنتر ميلان على بايرن ليفركوزن بهدفين لهدف. تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة كوبنهاجن: سيرجيو روميرو - وان بيساكا - إيريك بايلي - هاري ماجواير - ويليامز - بول بوجبا - فريد - برونو فرنانديز - جرينوود - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد. تشكيل إنتر ميلان لمباراة باير ليفركوزن: هاندانوفيتش - دييجو جودين - ستيفان دي فريج - باستوني - دامبروزيو - باريلا - بروزوفيتش - جاجليارديني - آشلي يونج - روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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