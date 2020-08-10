شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن عن أولى صفقاته للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن التعاقد مع الظهير الأيسر كونستانتينوس تسيميكاس من نادي أولمبياكوس اليوناني.
وقال تسيميكاس في تصريحات للموقع الرسمي عقب انضمامه: «أنا سعيد جداً، أنا فخور جداً بوجودي هنا. بالنسبة لي إنه أكبر نادٍ في العالم، إنه لشرف لي أن أكون هنا وسأقدم أفضل ما لدي».
وأضاف : «أنا مُعجب بالدوري هنا، كنت أشاهده في التلفاز واللعب في هذا الدوري كان حلما لي منذ أن كنت صغيرا، وسأصل لأعلى مستوى بالعمل و التركيز و العمل الشاق في التدريبات، أرغب في تحقيق أهدافنا وهي الفوز بالدوري مجددا و بدوري الأبطال».
وسيرتدي الظهير الأيسر صاحب الـ21 عاماً، القميص رقم 21 مع الريدز
وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً، يؤكد فيه التعاد مع الظهير الأيسر لأولمبياكوس بعقد يمتد لمدة طويلة.
وأشار الريدز إلى أن تسيميكاس سينضم إلى زملائه الجدد في ليفربول، في التحضيرات للموسم الجديد.
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