شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يؤازر الزمالك أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بالنادي بملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك لمؤازرة لاعبي الفريق أمام الاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك والاتحاد في التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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