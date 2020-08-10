شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: لا مشاكل مع الأهلي ولا داعي للشائعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أحمد فتحي لاعب الأهلي على علاقته القوية مع النادي الأحمر وجماهيره وإدارته.
وكتب فتحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لا داعي لنشر الشائعات حول علاقتي بالنادي الأهلي، وكذلك علاقتي بإدارة النادي ومدربيه وجماهيره».
وتابع فتحي: «كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة ولم ولن يحدث أي مشاكل مع الكيان إن شاء الله».
ونفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي نشوب أزمة بين ريني فايلر المدير الفني وأحمد فتحي ظهير الفريق بحجة اعتراض الأخير على عدم مشاركته ضد إنبي.
وغاب فتحي عن التشكيل الأساسي للأهلي في الفوز على إنبي 2-0 أمس الأحد في الدوري المصري الممتاز.
يذكر أن فتحي يقضي أخر مواسمه مع الأهلي، بعدما اختار الانتقال إلى بيراميدز بنهاية الموسم بعد نهاية عقده مع المارد الأحمر.
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