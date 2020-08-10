شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هاتريك «السعيد».. ترتيب هدافي الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تألقه ودعم تصدره لترتيب هدافي الدوري المصري، بتسجيل «هاتريك» لفريقه في مرمي نادي طنطا اليوم.

ولعب نادي بيراميدز اليوم، مواجهة في الجولة التاسعة عشر أمام نادي طنطا، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هاتريك عبد الله السعيد اليوم.

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبي برصيد 9 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، برصيد 7 أهداف.

5- وليد سليمان لاعب الأهلي، برصيد 6 أهداف.

6- حسام حسن لاعب سموحة، برصيد 6 أهداف

7- حسين الشحات لاعب الأهلي، برصيد 5 أهداف.

8- محمد سالم لاعب المقاولون، برصيد 5 أهداف.

9- مصطفى محمد لاعب الزمالك، برصيد 5 أهداف.

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10- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، برصيد 5 أهداف.

11- محمود علاء مدافع الزمالك، برصيد 5 أهداف.

12- جونيور أجاي لاعب الأهلي، برصيد 5 أهداف.

13- محمد سمير لاعب المقاولون العرب، برصيد 5 أهداف.

14- فادي فريد لاعب أسوان، برصيد 5 أهداف