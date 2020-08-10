شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يخطط للهروب من الاتحاد السعودي والعودة للترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «الصباح» التونسية، إن النجم التونسي أنيس البدري، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، يخطط للعودة من جديد، لصفوف فريقه السابق الترجي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة، أن البدري قدم طلبًا لإدارة النادي التونسي، أعلن فيها رغبته في العودة لصفوف فريق باب سويقة، وذكر موقع «تونس الرقمي»، أن وكيل أعمال اللاعب، أكد لإدارة نادى الترجى، رغبة اللاعب في العودة لصفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وأضاف الصحيفة، أن مهاجم الترجى السابق، فشل في التأقلم مع أجواء الدوري السعودي، بعد انضمامه لصفوف العميد، خلال شهر يناير الماضى، بعقد يمتد حتى صيف عام 2022، ولم ينجح في تسجيل أي هدف، مع اتحاد جدة خلال 6 مباريات، بالدوري السعودي.