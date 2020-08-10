شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي» يدفع بالقوة الضاربة أمام باير ليفركوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالى، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة باير ليفركوزن الألماني، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "إسبريت أرينا" بمدينة دوسلدروف الألمانية، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من الدوري الأوروبي. وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي .. حراسة المرمى: هاندانوفيتش الدفاع: جودين - دي فري - باستوني الوسط: يونج - جاليارديني - باريلا - دي أمبروزيو- بروزوفيتش الهجوم: لاوتارو - لوكاكو Advertisements الوضع في مصر

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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