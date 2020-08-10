شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع للإجراءات الوقائية قبل مواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذت اللجنة الطبية المتواجدة بملعب مباراة فريق الكرة الأول بالنادي والاتحاد السكندري، الإجراءات الطبية والوقائية للفريق فور دخوله ملعب برج العرب بالإسكندرية.

حيث قامت اللجنة بقياس درجة الحرارة لكل أفراد الفريق، بالإضافة إلي عمل بعض التعقيمات السريعة . وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد في تمام الساعه التاسعه مساء بالجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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