شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يهزم سيراميكا ودياً استعداداً للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب فريق الكرة بنادي مصر المقاصة على فريق سيراميكا كيليوباترا بنتيجة ٢- ١، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي أحرز هدفي المقاصة محمد دبش وشميلس بيكلى.

وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل ضم كل من: «محمود حمدى ومحمد دبش وأحمد ياسين ومحمد رمضان ومحمد دسوقي وأحمد مرشوح ومحمد توني وخالد أوتشو وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأودو موسيس».

وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، أشرك من خلالها بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الفريق أمس أمام أسوان بالدوري.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة في إطار الجولة التاسعة عشرة للدوري.

وفي سياق آخر بدأ ميدو جابر، لاعب خط وسط المقاصة تنفيذ برنامج تدريبات تأهيلية للتعافي من آثار إصابته بشرخ في القدم، والتي تعرض لها أوائل الشهر الماضي خلال مشاركته بتدريبات الفريق.

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