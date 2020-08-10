الدوري الألماني: وزير الصحة قلق من عودة الجماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

قال وزير الصحة الألماني ينز شبان إن عودة الجمهور المحتملة إلى الملاعب في الموسم المقبل ليست شيئاً "ملائماً" للوضع الوبائي الذي تشهده البلاد حالياً خلال جائحة كورونا. وأوضح شبان: "وجود آلاف المتفرجين في الملاعب لن يكون متماشياً مع الوضع الحالي"، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، بعد اجتماع عن بعد مع وزراء الصحة في الولايات الألمانية الـ16. واعتبر الوزير أنه من الضروري في الوقت الحالي تجنب المخاطر غير الضرورية والتزام الحذر. وأكد: "نعلم أنه ينبغي علينا البقاء متيقظين وأن وجود جمهور بالملاعب في الوقت الحالي ستكون خطوة خاطئة". وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعد خطة لعودة المشجعين إلى الملاعب مع قيود على الأعداد وإجراءات أخرى مثل إزالة أماكن الوقوف والتقليل من تذاكر دخول مشجعي الفرق الزائرة، فضلاً عن منع بيع المشروبات الكحولية. إلا أن المدير الإداري للاتحاد كريستيان زايفرت أوضح أن هذه الخطة هدفها فقط الاستعداد في حالة عودة الجمهور إلى الملاعب، وأن القرار في يد السلطات الصحية.

