دور الثمانية لبطولتي أندية أوروبا حدث جديد دون جمهور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منافسات كرة القدم الأوروبية على مستوى الأندية حدثا جديدا من نوعه خلال هذا الأسبوع، مع انطلاق البطولتين المصغرتين لحسم الأدوار النهائية لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في البرتغال وألمانيا، كما ينتظر صدور القرار النهائي في ألمانيا بشأن العودة الجزئية للجماهير إلى الاستادات مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.

واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قرار إقامة بطولة مصغرة، لحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي في دولة واحدة لكل من دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بشكل اضطراري، بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في توقف المنافسات لفترة طويلة، وإجراء عدد من التغييرات على جدول منافسات الموسم محليا وقاريا وعالميا، وعودة المنافسات المحلية في سبتمبر المقبل.

ولن تشهد البطولة المصغرة لكل من المسابقتين القاريتين حضور جماهير في ظل استمرار أزمة كورونا، وقد أثيرت حالة من الاضطراب بعد أن أعلن أمس عن حالتي إصابة بعدوى فيروس كورونا في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

دوري أبطال أوروبا (البرتغال):

تقام أول مباراة في دور الثمانية الذي تحسم مواجهاته من مباراة واحدة، بين أتلانتا وباريس سان جيرمان غدا، على ملعب بنفيكا البرتغالي في العاصمة لشبونة التي تحتضن البطولة المصغرة لدوري الأبطال.

وبعدها تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام لايبزج الألماني مساء الخميس على ملعب سبورتينج لشبونة، وذلك على افتراض أن الفريق الإسباني سيخوض المباراة كما هو مقرر له، رغم وجود حالتي إصابة بعدوى كورونا.

ويلتقي بايرن ميونخ الألماني مع برشلونة الإسباني الجمعة في أبرز المواجهات على ملعب النور، معقل فريق بنفيكا.

ويجري بايرن ميونخ استعداداته في منتجع من فئة 5 نجوم في منطقة الغرب جنوب البرتغال.

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وتجمع المباراة الأخيرة في دور الثمانية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي السبت على ملعب سبورتينج لشبونة، وسيلتقي الفائز في المواجهة مع الفائز في مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ.

الدوري الأوروبي (ألمانيا):

التقى إنتر ميلان الإيطالي بباير ليفركوزن الألماني أمس في دوسلدورف، تزامنا مع مباراة دور الثمانية الأخرى بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاجن الدنماركي في كولون.

ويلتقي وولفرهامبتون الإنجليزي مع إشبيلية الإسباني اليوم في دويسبورج، بينما تحتضن مدينة جلسنكيرشن مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني وبازل السويسري.

عودة الجماهير:

في الأسبوع الماضي وافقت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم على عودة جزئية للجماهير إلى الاستادات مع بداية الموسم الجديد في سبتمبر المقبل، دون حضور مشجعي الفريق الضيف، مع حظر بيع المشروبات الكحولية حول الاستادات.

وفي ظل تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد يقول مسؤولون إن هناك أولويات في الوقت الحالي أكثر أهمية من كرة القدم الاحترافية.